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Прости, я люблю тебя
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Прости, я люблю тебя, список сезонов
Mianhada, saranghanda
16+
Год выпуска
2004
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
KBS2
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Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
8.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Прости, я люблю тебя»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
9 ноября 2004 - 28 декабря 2004
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667