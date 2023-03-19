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Счастливчик Хэнк 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Счастливчик Хэнк
Киноафиша Сериалы Счастливчик Хэнк Сезоны Сезон 1

Lucky Hank
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Счастливчик Хэнк»

В 1 сезоне сериала «Счастливчик Хэнк» в центре событий оказывается Уильям Генри Деверо — младший, который заведует кафедрой английского языка в одном из непопулярных учебных заведений в штате Пенсильвания. В городе Рейлтон живет менее тысячи человек, и все они знакомы друг с другом. Председатель кафедры вызывает к себе повышенный интерес общественности. Он постоянно просит увеличить финансирование колледжу, а если этого не произойдет, грозится расправиться с гусем. А еще он обладает просто невыносимым характером и скрывается от сослуживцев, которые хотят выгнать его из колледжа.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Счастливчик Хэнк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2023
Джордж Сондерс George Saunders
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2023
Побег Escape
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2023
Гусиный боксер The Goose Boxer
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2023
Часы The Clock
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2023
Прибытие The Arrival
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2023
Граф Монте Кристо The Count of Monte Cristo
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2023
Разделочная доска The Chopping Block
Сезон 1 Серия 8
7 мая 2023
График выхода всех сериалов
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