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Любить нельзя ненавидеть 2015 - 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любить нельзя ненавидеть
Киноафиша Сериалы Любить нельзя ненавидеть Сезоны Сезон 1

Любить нельзя ненавидеть 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любить нельзя ненавидеть»

В 1-м сезоне сериала «Любить нельзя ненавидеть» нейрохирург Владимир работает в клинике областного центра. Его родители держат маленькую гостиницу неподалеку от леса. В городе живет еще одна столь же успешная семья Сабуровых — молодой прокурор Алина и юрист Дмитрий. Однажды Сабуровы и отец Дмитрия, бывший военный, сталкиваются, ведь ни один бизнесмен в современном мире не может обойтись без адвоката. Дмитрий помогает Ивану решить множество проблем. Иллюзия рушится в одно мгновение. Иван попадает в зал суда, его банковские счета и имущество оказываются под арестом. Постановление подписывает прокурор Алина Сабурова.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любить нельзя ненавидеть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 января 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 января 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 января 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 января 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 января 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 января 2016
График выхода всех сериалов
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