Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Испытание огнем: Трагедия в кинотеатре 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Испытание огнем: Трагедия в кинотеатре
Киноафиша Сериалы Испытание огнем: Трагедия в кинотеатре Сезоны Сезон 1

Trial by Fire 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Испытание огнем: Трагедия в кинотеатре»

В 1 сезоне сериала «Испытание огнем: Трагедия в кинотеатре» в роковой вечер в июне 1997 года 59 человек погибли в результате пожара в кинотеатре «Упхаар» в Южном Дели. Еще сотня зрителей была госпитализирована с многочисленными ранами и ожогами. Эта трагедия запечатлелась в сознании многих на протяжении более двух десятилетий. В центре событий оказываются супруги, которым предстоит справиться со множеством испытаний. Нилам и Шекхар Кришнамурти потеряли двух своих детей в огне. Они проходят сквозь бесконечные трудности и невзгоды в поисках справедливости. На их пути встречаются и другие люди, чьи жизни уничтожила эта трагедия.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Испытание огнем: Трагедия в кинотеатре» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Испытание огнем Trial by Fire
Сезон 1 Серия 1
13 января 2023
Ассоциация жертв трагедии в «Уфаре» A.V.U.T.
Сезон 1 Серия 2
13 января 2023
Мемориальная церемония Memorial
Сезон 1 Серия 3
13 января 2023
«Упхар» Uphaar
Сезон 1 Серия 4
13 января 2023
Герои Heroes
Сезон 1 Серия 5
13 января 2023
Злодеи Villains
Сезон 1 Серия 6
13 января 2023
Граница Border
Сезон 1 Серия 7
13 января 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше