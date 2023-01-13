Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Суперлига: Битва за футбол 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Суперлига: Битва за футбол
Киноафиша Сериалы Суперлига: Битва за футбол Сезоны Сезон 1

Super League: The War for Football 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суперлига: Битва за футбол»

В 1 сезоне сериала «Суперлига: Битва за футбол» авторы проекта рассказывают о масштабной битве за европейский футбол, которая началась после того, как несколько спортивных клубов сообщили о планах по созданию отдельной собственной лиги. Проект познакомит фанатов с прошлыми, настоящими и будущими проблемами европейского футбола и самыми влиятельными фигурами, которые хотели разрушить или защитить традиции этого вида спорта. В проекте представлены интервью с руководителями лиг, основателями клубов и людьми, которым принадлежит идея создания европейской Суперлиги.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Суперлига: Битва за футбол» График выхода всех сериалов
Сезон 1
День первый Day one
Сезон 1 Серия 1
13 января 2023
День второй Day two
Сезон 1 Серия 2
13 января 2023
День третий Day three
Сезон 1 Серия 3
13 января 2023
День четвертый Day four
Сезон 1 Серия 4
13 января 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше