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Баловень судьбы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Баловень судьбы
Киноафиша Сериалы Баловень судьбы Сезоны Сезон 1

Баловень судьбы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Баловень судьбы»

В 1 сезоне сериала «Баловень судьбы» Никита Горячев, сын обеспеченного ресторатора, заходит в кафе отца поесть. В это время отец, которому надоел праздный образ жизни разгильдяя-сына, решает заблокировать кредитную карту Никиты. Никита покидает заведение, не заплатив и нагрубив официантке Уле. Когда отцу становится известно об этом, он отправляет отпрыска на исправительные работы в то самое заведение, да еще назначая над ним начальницей ту самую Улю. А Ульяна, которая только и мечтает отомстить за все прошлые обиды, начинает нещадно гонять Никиту. Ему будет непросто вымолить прощение.

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Список серий 1-го сезона сериала «Баловень судьбы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 января 2023
График выхода всех сериалов
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