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Ермоловы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ермоловы
Киноафиша Сериалы Ермоловы Сезоны Сезон 1

Ермоловы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 32
Продолжительность сезона 23 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ермоловы»

Преуспевающий предприниматель Сергей Ермолов мчится на машине в Москву, чтобы поскорее увидеть любимую жену и сына. Неожиданная встреча с инфернальной красавицей-художницей Амалией и ее восьмилетней дочерью Марусей круто меняет всю его жизнь. Сергей понимает, что его страсть – это наваждение, но не в силах устоять – чары Амалии слишком велики. Жена Сергея, Анна, не хочет расставаться с мужем. Восемь лет длится этот семейный морок.Мать Сергея Антонина полностью на стороне невестки. Вдвоем с ней они пытаются разобраться в истории семьи, как только понимают, что истоки происходящего сейчас связаны с прошлым: «Наша кровь старше нас». Расследование приводит Анну в Италию, где она находит дневник Аси, первой жены деда Сергея, и события прошлого обретают зримую реальность.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ермоловы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2008
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2008
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2008
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2008
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2008
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 октября 2008
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 октября 2008
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 октября 2008
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 октября 2008
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
29 октября 2008
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 октября 2008
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
31 октября 2008
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
3 ноября 2008
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
4 ноября 2008
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
5 ноября 2008
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
6 ноября 2008
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
7 ноября 2008
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
10 ноября 2008
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
11 ноября 2008
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
12 ноября 2008
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
13 ноября 2008
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
14 ноября 2008
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
17 ноября 2008
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
18 ноября 2008
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
19 ноября 2008
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
20 ноября 2008
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
21 ноября 2008
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
24 ноября 2008
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
25 ноября 2008
График выхода всех сериалов
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