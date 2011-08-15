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Дело было на Кубани 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дело было на Кубани
Киноафиша Сериалы Дело было на Кубани Сезоны Сезон 1

Дело было на Кубани 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 августа 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дело было на Кубани»

В 1-м сезоне сериала «Дело было на Кубани» действие происходит в маленькой краснодарской станице. Молодой лесник Гриша Лютый мечтает о собственной ферме, где вместе с ним хозяйничать будет самая красивая девушка в этой местности Кристина Черкесова. Но не один он имеет виды на нее. Сын влиятельного человека, Дмитрий, вернувшись из столицы на родину, собирает банду и похищает Кристину. Григорий посреди ночи отправляется на поиски и обнаруживает любимую у Дмитрия. Они дерутся. В это время сестра Кристины Татьяна страдает от неразделенной любви. Она собирается с духом и открыто признается Грише в своих чувствах.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дело было на Кубани» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 августа 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 августа 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2011
График выхода всех сериалов
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