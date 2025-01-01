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Постер сериала Дело было на Кубани
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Дело было на Кубани, список сезонов

Дело было на Кубани 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал

Рейтинг сериала

0.0
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3.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Дело было на Кубани»
Дело было на Кубани - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 15 августа 2011 - 25 августа 2011
 
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