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Команда восемь 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Команда восемь
Киноафиша Сериалы Команда восемь Сезоны Сезон 1

Команда восемь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Команда восемь»

В 1-м сезоне сериала «Команда восемь» события разворачиваются в первые месяцы Великой Отечественной войны. В центре сюжета оказываются дружащие с детства молодые ребята – девушка Рита и ее приятели Ваня и Яшка. Все герои собираются защищать свою страну и мечтают поступить в разведотряд. Но их детство обрывается еще до фронта из-за страшного преступления. Кто-то жестоко расправляется с родителями Риты, впутав в это ничего не подозревающего Ваню, а Яшка оказывается случайным свидетелем убийства. Тем не менее героев принимают в армию, где им предстоит не только проникнуть в тыл врага, но и узнать тайну смерти Ритиной семьи.

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Список серий 1-го сезона сериала «Команда восемь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2012
График выхода всех сериалов
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