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Ворожея 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ворожея
Киноафиша Сериалы Ворожея Сезоны Сезон 1

Ворожбита 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ворожея»

В 1-м сезоне сериала «Ворожея» Женя рассталась с молодым человеком и не может даже заплатить за аренду жилья. Отец не может помочь дочери, поскольку живет с мачехой и решения принимает только в согласии с ней. На Женькино счастье, у нее есть активная и предприимчивая подруга по имени Маша. Та быстро находит способ, благодаря которому Женя может в кратчайшие сроки подзаработать. Она предлагает дать объявление о том, что Женя является потомственной ворожеей, способной предсказывать будущее и гадать на судьбу. Женя сначала относится к этой идее скептически. Но Маша настаивает, утверждая, что магические услуги сейчас невероятно популярны...

Рейтинг сериала

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4.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ворожея» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2008
График выхода всех сериалов
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