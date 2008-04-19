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Колечко с бирюзой 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Колечко с бирюзой
Киноафиша Сериалы Колечко с бирюзой Сезоны Сезон 1

Колечко с бирюзой 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Колечко с бирюзой»

В 1-м сезоне сериала «Колечко с бирюзой» события происходят в конце 80-х годов минувшего столетия. Военнослужащий Игорь после ранения попадает в госпиталь, где влюбляется в медсестру Наташу. Однако их отношения быстро заканчиваются после того, как Наташа видит мужчину в объятиях своей бывшей подруги. В отчаянии она выходит замуж за человека, которого не любит. Петр долгое время оказывал ей знаки внимания, и женщина решила, что лучшей кандидатуры не найти. Но семейная жизнь длится недолго — Петр погибает при пожаре. Беременная Наталья все это время хранит кольцо с бирюзой — подарок Игоря. Спустя несколько лет судьба сталкивает героев вновь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Колечко с бирюзой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2008
График выхода всех сериалов
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