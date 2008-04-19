Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Отзвуки прошлого" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Колечко с бирюзой
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Колечко с бирюзой

Колечко с бирюзой (2008 - 2008)

Колечко с бирюзой 12+
Год выпуска 2008
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут
О чем сериал

Действие картины происходит в конце 80-х годов прошлого века. Получив ранение, офицер Игорь Карташев попадает в военный госпиталь и знакомится с медсестрой Наташей. Между ними вспыхивает чувство, но отношения рушатся также быстро, как и зародились.Наташа увидит Игоря в объятиях своей бывшей подружки и не сможет его простить. Она тут же соглашается выйти замуж за Петра, влюбленного в нее давно и безответно. Но замужество продолжается недолго - Петр погибает во время пожара. Беременная Наташа остается одна. Она продолжает хранить колечко с бирюзой - подарок Игоря. Через несколько лет они снова встретятся.

В ролях
В ролях
Екатерина Молоховская
Екатерина Молоховская
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Наталия Солдатова
Наталия Солдатова
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Евгений Ганелин
Евгений Ганелин
Тимофей Криницкий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Колечко с бирюзой - Сезон 1 Сезон 1
2008, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши