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Затерянная в метели 2023 - 2025 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Затерянная в метели
Киноафиша Сериалы Затерянная в метели Сезоны Сезон 1

La chica de nieve 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Затерянная в метели»

В 1 сезоне сериала «Затерянная в метели» в испанском городе Малага происходит страшное резонансное событие. Прямо из-под носа у родителей бесследно исчезает ребенок – маленькая девочка Амайя. Врагов у семьи не было, денег для богатого выкупа тоже. Похищать малышку не было никакого резона, и все же найти ее не могут ни семья, ни полицейские. Город оцеплен, близлежащие леса прочесывают волонтеры, но результатов поисков нет. Как известно, если человек не найден в первые двое суток, то, вероятнее всего, он мертв. Полиция готовит родителей к страшной новости. Но журналист местной газеты решает начать собственное расследование.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Затерянная в метели» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 января 2023
График выхода всех сериалов
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