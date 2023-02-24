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Консультант 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Консультант
Киноафиша Сериалы Консультант Сезоны Сезон 1

The Consultant
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Консультант»

В 1 сезоне сериала «Консультант» корпорация CompWare занимается производством компьютерных игр. Когда-то она занимала первое место на этом рынке, но в последние годы конкуренты значительно обогнали фирму. После нескольких крупных провалов и неудачных релизов совет директоров решает нанять бизнес-консультанта. Господин Регус Патофф готов за умеренную плату вернуть CompWare былое величие, но он требует абсолютной власти над сотрудниками и исключительных полномочий в офисе. Постепенно его «помощь» превращается в настоящую тиранию, а затем и в опасный для жизни каждого сотрудника эксперимент.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Консультант График выхода всех сериалов
Сезон 1
Создатель Creator
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2023
Мама Mama
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2023
Пятница Friday
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2023
Санг Sang
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2023
Больной Sick
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2023
Стекло Glass
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2023
Слон Elephant
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2023
Молоток Hammer
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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