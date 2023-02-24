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The Consultant 2023, season 1

The Consultant season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Consultant Seasons Season 1
The Consultant
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 24 minutes
"The Consultant" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Консультант» корпорация CompWare занимается производством компьютерных игр. Когда-то она занимала первое место на этом рынке, но в последние годы конкуренты значительно обогнали фирму. После нескольких крупных провалов и неудачных релизов совет директоров решает нанять бизнес-консультанта. Господин Регус Патофф готов за умеренную плату вернуть CompWare былое величие, но он требует абсолютной власти над сотрудниками и исключительных полномочий в офисе. Постепенно его «помощь» превращается в настоящую тиранию, а затем и в опасный для жизни каждого сотрудника эксперимент.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb

The Consultant List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Creator
Season 1 Episode 1
24 February 2023
Mama
Season 1 Episode 2
24 February 2023
Friday
Season 1 Episode 3
24 February 2023
Sang
Season 1 Episode 4
24 February 2023
Sick
Season 1 Episode 5
24 February 2023
Glass
Season 1 Episode 6
24 February 2023
Elephant
Season 1 Episode 7
24 February 2023
Hammer
Season 1 Episode 8
24 February 2023
TV series release schedule
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