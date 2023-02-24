В 1 сезоне сериала «Консультант» корпорация CompWare занимается производством компьютерных игр. Когда-то она занимала первое место на этом рынке, но в последние годы конкуренты значительно обогнали фирму. После нескольких крупных провалов и неудачных релизов совет директоров решает нанять бизнес-консультанта. Господин Регус Патофф готов за умеренную плату вернуть CompWare былое величие, но он требует абсолютной власти над сотрудниками и исключительных полномочий в офисе. Постепенно его «помощь» превращается в настоящую тиранию, а затем и в опасный для жизни каждого сотрудника эксперимент.