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Шериф 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шериф
Киноафиша Сериалы Шериф Сезоны Сезон 1

Deputy 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Шериф»

В 1-м сезоне сериала «Шериф» вместо погибшего шерифа в округе Лос-Анджелес назначают служителя закона в пятом поколении, который привык собственными руками ловить преступников. Сержант Билл Холлистер всегда славился своей принципиальностью и жесткостью. Билл руководил командой лучших людей Лос-Анджелеса по всему округу, среди которых Кейд Уорд, Брианна Бишоп и Джозеф Харрис. Опасная работа нередко приводит главного героя к клинике округа Лос-Анджелес, где Билл нередко встречается с доктором Паулой Рейес, главным травматологом, и его супругой. Примириться с новыми обязанностями шерифа Биллу непросто. 

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шериф» График выхода всех сериалов
Сезон 1
День выпуска Graduation Day
Сезон 1 Серия 1
2 января 2020
10–8 Преступники 10-8 Outlaws
Сезон 1 Серия 2
9 января 2020
Заместитель ранен 10-8 Deputy Down
Сезон 1 Серия 3
16 января 2020
10–8 Кремень 10-8 Firestone
Сезон 1 Серия 4
23 января 2020
10–8 Чёрный и Синий 10-8 Black & Blue
Сезон 1 Серия 5
30 января 2020
10–8 Не навреди 10-8 Do No Harm
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2020
10–8 Поиск и спасение 10-8 Search and Rescue
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2020
10–8 Самоотверженный 10-8 Selfless
Сезон 1 Серия 8
20 февраля 2020
10-8 Права 10-8 Entitlements
Сезон 1 Серия 9
27 февраля 2020
10-8 Школьные галстуки 10-8 School Ties
Сезон 1 Серия 10
5 марта 2020
10-8 Оформление документов 10-8 Paperwork
Сезон 1 Серия 11
12 марта 2020
10-8 Агентство 10-8 Agency
Сезон 1 Серия 12
19 марта 2020
10-8 Пуленепробиваемый 10-8 Bulletproof
Сезон 1 Серия 13
26 марта 2020
График выхода всех сериалов
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