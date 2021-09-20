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Счастье меня найдет 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Счастье меня найдет
Киноафиша Сериалы Счастье меня найдет Сезоны Сезон 1

Счастье меня найдет 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Счастье меня найдет»

В 1-м сезоне сериала «Счастье меня найдет» родные сестры Анна и Полина никак не могут найти общий язык. Одна из них умна, интеллигентна, образованна и успешна, но вторая – настоящая заноза для всей семьи. Полина в одиночку воспитывает ребенка, которого нагуляла в ранние годы по глупости, да еще и связывается с мужчиной из криминального мира. Аня пытается помочь сестре выпутаться из неприятностей, но сама оказывается главным объектом ее ненависти. Теперь Полина хочет лишить ее всего: финансового благополучия, супруга, близких людей рядом и права общаться с любимым племянником.

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Список серий 1-го сезона сериала «Счастье меня найдет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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