Две сестры Анна и Полина росли в одинаковых условиях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна – ответственная, отзывчивая, добрая, освоила профессию юриста, чтобы помогать людям. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионера, но в итоге осталась с ребенком на руках и вернулась домой, бросив сына на мать и сестру. Узнав, что сестра связалась с криминальным авторитетом, Анна решает ее вразумить. Полина в ответ объявляет сестре войну, решив увести у нее мужа и рассорить со всеми родственниками… А еще – запрещает видеться с племянником, к которому Аня искренне привязалась… Муж изменяет Ане с ее родной сестрой, родители отворачиваются от неудачницы, Полина торжествует, сама не зная, что находится в смертельной опасности, и спасти ее может лишь ненавистная сестра…