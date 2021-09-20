Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Счастье меня найдет
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Счастье меня найдет

Счастье меня найдет (2021 - 2021)

Счастье меня найдет 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Две сестры Анна и Полина росли в одинаковых условиях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна – ответственная, отзывчивая, добрая, освоила профессию юриста, чтобы помогать людям. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионера, но в итоге осталась с ребенком на руках и вернулась домой, бросив сына на мать и сестру. Узнав, что сестра связалась с криминальным авторитетом, Анна решает ее вразумить. Полина в ответ объявляет сестре войну, решив увести у нее мужа и рассорить со всеми родственниками… А еще – запрещает видеться с племянником, к которому Аня искренне привязалась… Муж изменяет Ане с ее родной сестрой, родители отворачиваются от неудачницы, Полина торжествует, сама не зная, что находится в смертельной опасности, и спасти ее может лишь ненавистная сестра…

В ролях
В ролях
Ольга Машная
Ольга Машная
Виктор Михайлов
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Евгения Розанова
Евгения Розанова
Евгений Шириков
Евгений Шириков
Сергей Галахов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Счастье меня найдет - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши