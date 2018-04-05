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И все же, грешник танцует с драконом 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала И все же, грешник танцует с драконом
Киноафиша Сериалы И все же, грешник танцует с драконом Сезоны Сезон 1

Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «И все же, грешник танцует с драконом»

В 1-м сезоне сериала «И все же грешник танцует с драконом» события разворачиваются в загадочном городе Эридана, который населен талантливыми дельцами, владеющими уникальными формулами заклинаний. Они придают им огромные силы. Команда главных героев объединила усилия, чтобы вместе работать охотниками за головами. Гайус Сорель пользуется формулами 13-го ранга и мечтает о мирном времени. При помощи своих высоких интеллектуальных способностей он справляется со многими проблемами. А Гигина, его напарница, только и рвется в бой. Несмотря на их расхождения, сложно представить более сплоченную команду.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «И все же, грешник танцует с драконом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пагубная песня Джушики и мечей Calamitous Song of Jushiki and Swords
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2018
Праздник кардинала The Cardinal's Celebration
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2018
Ткач света Weaver of Light
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2018
Балет Крылатых Ballet of the Winged
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2018
Богиня мести Goddess of Revenge
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2018
Плохой знак Bad Omen
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2018
Приглашение на вечеринку Invitation to an Evening Party
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2018
Спокойные дни и одинокие ночи Calm Days and Lonely Nights
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2018
Откровение злого умысла Revelation of Malice
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2018
Гильотина пауков. Время змей Guillotine of Spiders. Time of Snakes
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2018
Финал дней жизни Endgame of Sand
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2018
И тем не менее, мы... And Yet, We...
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2018
График выхода всех сериалов
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