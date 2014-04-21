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Трактир «Ямайка» 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трактир «Ямайка»
Киноафиша Сериалы Трактир «Ямайка» Сезоны Сезон 1

Jamaica Inn 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трактир «Ямайка»»

В 1-м сезоне сериала «Трактир «Ямайка» в богом забытую и крайне неприглядную местность приезжает из Ирландии молодая девушка по имени Мэри. Семья отправила ее провести немного времени в гостях у ближайших родственников, но те, по всей видимости, не в восторге от появления иностранки. В графстве появилась наводящая на всех ужас преступная группировка. Мэри знакомится с юношей, работающим шпионом. Он под видом преступника внедрился в банду, чтобы получить доказательства причастности самого могущественного и влиятельного человека в округе и его подельников к серии чудовищных кораблекрушений…

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Трактир «Ямайка»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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