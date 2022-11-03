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Лоукантри: Династия Мердо 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лоукантри: Династия Мердо
Киноафиша Сериалы Лоукантри: Династия Мердо Сезоны Сезон 1

Low Country: The Murdaugh Dynasty 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лоукантри: Династия Мердо»

В 1-м сезоне сериала «Лоукантри: Династия Мердо» несколько поколений именитого семейства Мердо несло ответственность за местную судебную систему, принимало участие в расследованиях преступлений, которые связаны с убийствами и коррупционными схемами. Они имели огромное влияние в обществе, их мнение считалось авторитетным. Однако все это было не более чем эффектным, но искусственно созданным фасадом, за которым скрывался сплошной обман. Мощное влияние юридической компании Мерно разбилось на осколки, когда оказалось, что легендарная «юридическая семья» замешана в серии серьезных преступлений.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лоукантри: Династия Мердо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Короли Нижней страны Kings of the Lowcountry
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2022
Что-то на дороге Something in the Road
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2022
Молоко не чистое The Milk Ain't Clean
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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