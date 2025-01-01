Меню
И на душе сразу станет теплее и светлее: 3 французских комедии с шедевральным дуэтом — Ришар и Депардье
Паулина Андреева впервые рассказала, почему не вернется в «Методе 3»: зрители гадают, что же ждет Есению в 3 сезоне
Так сладко, что даже султан терял голову: любимое лакомство Сулеймана из «Великолепного века» готовится за 15 минут
«Самый изобретательный»: Стивен Кинг восхищается Спилбергом за создание этого боевика — легендарные «Челюсти» лишь его тень
Лучший сезон «Мосгаза», после которого Черкасов больше никогда не станет великим: рейтинг россиян
У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием»
Без майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании
«Если есть желание посмотреть мрачняк»: 3 аниме с атмосферой Хэллоуина – у № 1 рейтинг 8.5, угадаете название?
У нового сезона «Эйфории» будет кое-что от «Интерстеллара»: HBO пошли ва-банк — и даже 3 года ожидания уже кажутся оправданными
Король умер, да здравствует король: почему в финал 2 сезона «Песочного человека» Нетфликс впихнули Смерть
Разврат, интим и море крови: утечка новостей по сериалу God of War - Amazon готовит тестостероновую «Игру престолов»
