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Сержант милиции 1975, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сержант милиции
Киноафиша Сериалы Сержант милиции Сезоны Сезон 1

Сержант милиции 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 1975
Год выпуска 1975
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сержант милиции»

В 1-м сезоне сериала «Сержант милиции» главным действующим лицом оказывается молодой советский милиционер по имени Николай Захаров. Несмотря на то что он только недавно заступил на службу, рвения и отваги герою не занимать. Сержанту достается первое серьезное расследование. Ему предстоит поймать ловких рецидивистов, которые обманули наивного провинциала, приехавшего в Ленинград. Мужчина поддался на уговоры злоумышленников, оказался в закрытом от посторонних глаз месте, где его избили и обворовали. Но Захаров непременно поможет несчастному сибиряку добиться того, чтобы справедливость восторжествовала.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сержант милиции» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 1975
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 августа 1975
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 августа 1975
График выхода всех сериалов
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