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Постер сериала Сержант милиции
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Сержант милиции, список сезонов

Сержант милиции 12+
Год выпуска 1975
Страна Россия
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Сержант милиции»
Сержант милиции - Сезон 1 Сезон 1
3 эпизода 13 августа 1975 - 15 августа 1975
 
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