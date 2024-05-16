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Красные линии 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Красные линии
Киноафиша Сериалы Красные линии Сезоны Сезон 1

Krasnye linii 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красные линии»

В 1 сезоне сериала «Красные линии» из наркологической клиники после очередного курса лечения выписывается Елена Берг – скандально известная писательница и успешный коуч. Женщина километрами пишет советы для будущих бизнесменов, счастливых жен и успешных людей. Ее многомиллионные поклонники так доверяют ее методике, что ласково называют ее не иначе как «тетя Лена». Но собственная судьба героини за внешним фасадом успеха буквально летит с горы. Пагубные зависимости, токсичные отношения, разочарование в себе, нереализованные амбиции – все это скрывается под идеальным имиджем и уверенной улыбкой Лены.

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Список серий 1-го сезона сериала «Красные линии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 июня 2024
График выхода всех сериалов
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