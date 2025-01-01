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Место встречи изменить нельзя 1979, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Место встречи изменить нельзя
Киноафиша Сериалы Место встречи изменить нельзя Сезоны Сезон 1

Место встречи изменить нельзя 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 1979
Год выпуска 1979
Количество серий 5
Продолжительность сезона 6 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Место встречи изменить нельзя»

В 1 сезоне сериала «Место встречи изменить нельзя» в послевоенной Москве появляется опасная преступная группировка, которая не дает покоя всему городу. В народе она известна как «Черная кошка», и одно упоминание этого названия вызывает ужас у добропорядочных граждан. Изловить преступников поручают начальнику отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска Глебу Жеглову. В это время к нему на службу приходит бывший фронтовик, молодой офицер разведки Владимир Шарапов. Им предстоит стать напарниками и использовать всю свою отвагу и мудрость, чтобы вывести главаря банды на чистую воду.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Место встречи изменить нельзя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 1979
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 1979
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 1979
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 1979
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 1979
График выхода всех сериалов
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