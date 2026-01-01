В 1 сезоне сериала Mr. Natural из американской федеральной тюрьмы выходит немолодой криминальный авторитет. Луи Барон провел за решеткой последние тридцать лет, однако он не растерял свое влияние в преступной среде, а наоборот, стал местной легендой. За стойкость, упорство и решительность в своем нелегальном бизнесе он получил прозвище Мистер Натурал. Оказавшись на свободе, Барон решает вернуться в родной городок Палм-Спрингс в штате Калифорния. Там его давно ждут бывшие сторонники, чтобы вновь воссоздать свою преступную семью и взяться за рискованное ограбление. Луи готов действовать.