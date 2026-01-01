Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Mr. Natural , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Mr. Natural Сезоны Сезон 1
Mr. Natural
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Mr. Natural»

В 1 сезоне сериала Mr. Natural из американской федеральной тюрьмы выходит немолодой криминальный авторитет. Луи Барон провел за решеткой последние тридцать лет, однако он не растерял свое влияние в преступной среде, а наоборот, стал местной легендой. За стойкость, упорство и решительность в своем нелегальном бизнесе он получил прозвище Мистер Натурал. Оказавшись на свободе, Барон решает вернуться в родной городок Палм-Спрингс в штате Калифорния. Там его давно ждут бывшие сторонники, чтобы вновь воссоздать свою преступную семью и взяться за рискованное ограбление. Луи готов действовать.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Mr. Natural

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея
В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7
3 причины, чтобы включить новинку турдизи «Под землей» прямо сейчас: такое редко показывают по ТВ
Когда хочу отдохнуть после работы, включаю 5 мини-детективов: можно осилить за вечер или два – а потом обсуждать неделями
Хотите посмеяться? Или приятно погрустить? Эти киноновинки уже доступны онлайн - выбирайте настроение
«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги
Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню»
Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»
«Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии
«Лучший фильм 2025-го в Болливуде» – сейчас №1 на Netflix: зрители ставят 8.3 – распиаренному «Лакомому куску» такое и не снилось
Демоны, ведьмы и город, где лучше не произносить имена вслух: 5 хоррор-сериалов, которые зря прошли мимо многих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше