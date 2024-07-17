В 1 сезоне сериала «Тайны Карениной» события развиваются в 1873 году, когда признанный русский гений литературы и философии Лев Николаевич Толстой садится за написание одного из своих главных романов. Зрители познакомятся с подлинной историей Анны Карениной, не пропущенной через восприятие критиков, школьных учителей и предыдущих поколений. Оказывается, автор оставил в своем скандальном тексте немало зацепок для внимательного читателя, которые в корне переворачивают смысл романа и открывают глаза на неожиданные детали и повороты. Быть может, влюбленная Анна даже и не думала бросаться под колеса поезда…