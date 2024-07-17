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Тайны Карениной 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тайны Карениной
Киноафиша Сериалы Тайны Карениной Сезоны Сезон 1

Tajny Kareninoj 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайны Карениной»

В 1 сезоне сериала «Тайны Карениной» события развиваются в 1873 году, когда признанный русский гений литературы и философии Лев Николаевич Толстой садится за написание одного из своих главных романов. Зрители познакомятся с подлинной историей Анны Карениной, не пропущенной через восприятие критиков, школьных учителей и предыдущих поколений. Оказывается, автор оставил в своем скандальном тексте немало зацепок для внимательного читателя, которые в корне переворачивают смысл романа и открывают глаза на неожиданные детали и повороты. Быть может, влюбленная Анна даже и не думала бросаться под колеса поезда…

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тайны Карениной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 июля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 июля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 июля 2024
График выхода всех сериалов
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