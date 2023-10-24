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Как я познакомился со своей мамой 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как я познакомился со своей мамой
Киноафиша Сериалы Как я познакомился со своей мамой Сезоны Сезон 1

Как я познакомился со своей мамой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как я познакомился со своей мамой»

В 1 сезоне сериала «Как я познакомился со своей мамой» зрители встретятся с несколькими обычными, на первый взгляд, русскими людьми, посвятившими свою жизнь сохранению культурных ценностей нашей страны. У каждого из них за плечами своя история и свои причины, но их объединяет одно – любовь к своей Родине, причем не только большой, но и малой. Кто-то родился и вырос в старинном поселении под Рязанью, даже не мысля о переезде в любое другое место. А кто-то, напротив, никогда не видел места, из которого тянутся его корни, но решил исправить это уже во взрослые годы. Но каждому из них удалось взглянуть на прошлые поколения под новым углом.

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Список серий сериала Как я познакомился со своей мамой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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