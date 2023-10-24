В 1 сезоне сериала «Как я познакомился со своей мамой» зрители встретятся с несколькими обычными, на первый взгляд, русскими людьми, посвятившими свою жизнь сохранению культурных ценностей нашей страны. У каждого из них за плечами своя история и свои причины, но их объединяет одно – любовь к своей Родине, причем не только большой, но и малой. Кто-то родился и вырос в старинном поселении под Рязанью, даже не мысля о переезде в любое другое место. А кто-то, напротив, никогда не видел места, из которого тянутся его корни, но решил исправить это уже во взрослые годы. Но каждому из них удалось взглянуть на прошлые поколения под новым углом.