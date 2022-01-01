Сериал «Как я познакомился со своей мамой» – это отечественный документальный проект о любви к малой родине. Герои сериала – самые обычные люди, живущие в отдаленных уголках России. Некоторые из них успели побывать в столице, но вернулись домой по зову сердца. Другие изначально не мыслили своей жизни без знакомых с детства улочек. А третьи и вовсе никогда не видели место, откуда пошли их корни, но решили познакомиться с ним уже в осознанном возрасте. Но каждый из них внес свой вклад в сохранение культурного наследия страны.