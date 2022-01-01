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Киноафиша Сериалы Как я познакомился со своей мамой

Как я познакомился со своей мамой (2023 - …)

Как я познакомился со своей мамой
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Как я познакомился со своей мамой» – это отечественный документальный проект о любви к малой родине. Герои сериала – самые обычные люди, живущие в отдаленных уголках России. Некоторые из них успели побывать в столице, но вернулись домой по зову сердца. Другие изначально не мыслили своей жизни без знакомых с детства улочек. А третьи и вовсе никогда не видели место, откуда пошли их корни, но решили познакомиться с ним уже в осознанном возрасте. Но каждый из них внес свой вклад в сохранение культурного наследия страны.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
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