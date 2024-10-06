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Франшиза 2024, 1 сезон
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Франшиза
Сезоны
Сезон 1
The Franchise
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
6.5
IMDb
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Список серий сериала Франшиза
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сцена 31A: Текто встречает глаз
Scene 31A: Tecto Meets Eye
Сезон 1
Серия 1
6 октября 2024
Сцена 36: Невидимый отбойный молоток
Scene 36: The Invisible Jackhammer
Сезон 1
Серия 2
13 октября 2024
Сцена 54: Сиреневый призрак
Scene 54: The Lilac Ghost
Сезон 1
Серия 3
20 октября 2024
Сцена 83: Входит Гурглер
Scene 83: Enter The Gurgler
Сезон 1
Серия 4
27 октября 2024
Сцена 16: Сцена Эрика в больнице
Scene 16: Eric's Hospital Scene
Сезон 1
Серия 5
3 ноября 2024
Сцена 110: Боевое крещение
Scene 110: Baptism of Fire
Сезон 1
Серия 6
10 ноября 2024
Сцена 113: Мост
Scene 113: The Bridge
Сезон 1
Серия 7
17 ноября 2024
Сцена 117: Смерть Глаза
Scene 117: The Death of Eye
Сезон 1
Серия 8
24 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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