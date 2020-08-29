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Пропавшие: Другая сторона 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пропавшие: Другая сторона
Киноафиша Сериалы Пропавшие: Другая сторона Сезоны Сезон 1

Missing: The Other Side 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пропавшие: Другая сторона»

В 1 сезоне сериала «Пропавшие: Другая сторона» мошенник становится свидетелем похищения. Теперь он — главная мишень для преступной группировки. Чтобы спастись от преследования, он пускается в бега, падает со скалы и неожиданно оказывается в загадочном месте. Это старомодная деревня, в которой обитают исключительно призраки или пропавшие без вести мертвецы. Однако мошенник все-таки жив. Вскоре судьба сводит его с таинственным детективом и мужчиной, который связывает загадочную деревню с внешним миром. Чтобы выбраться оттуда, герои должны разобраться, почему погибли обитатели этого места.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пропавшие: Другая сторона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 августа 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 августа 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 сентября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 сентября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 сентября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 октября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 октября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 октября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 октября 2020
График выхода всех сериалов
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