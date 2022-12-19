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Пропавшие: Другая сторона 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Пропавшие: Другая сторона
Киноафиша Сериалы Пропавшие: Другая сторона Сезоны Сезон 2

Missing: The Other Side 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пропавшие: Другая сторона»

Во 2 сезоне сериала «Пропавшие: Другая сторона» продолжается история, действие которой разворачивается в горах в Южной Корее. Там есть загадочная деревня. Если оказаться там, выбраться живым уже не получится. Для многих людей этой деревни не существует — это лишь пустующая область на карте. В действительности там обитают духи людей, которые пропали без вести и не были преданы земле. Ким Ук оказывается там, став случайным свидетелем преступления и спасаясь от преследователей. Затем среди блуждающих душ он видит молодую девушку Ё На. Оказывается, через несколько месяцев они должны пожениться...

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Список серий 2-го сезона сериала «Пропавшие: Другая сторона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
19 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
20 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
26 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
27 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
2 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
3 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
9 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
10 января 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
16 января 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
17 января 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
23 января 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
24 января 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
30 января 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
31 января 2023
График выхода всех сериалов
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