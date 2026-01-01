Оповещения от Киноафиши
All Stars , 1 сезон

All Stars Сезон 1
All Stars
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «All Stars»

В 1 сезоне сериала All Stars немолодая чирлидерша Андреа из Дейтон-Бич понимает, что ее спортивная карьера в родной стране достигла потолка. Но женщина не собирается ставить на себе крест. Она решает перебраться в Великобританию и начать жизнь с чистого листа. Героине прочат должность тренера для старшеклассниц в хорошей английской школе. Вот только Андреа быстро понимает, что чирлидинг в США и в Британии сильно различается. Ей придется с нуля создать настоящих звездочек из чрезмерно скромных и чопорных юных леди. А заодно женщина сможет переосмыслить и кое-что в своей собственной судьбе.

Рейтинг сериала

Список серий сериала All Stars

Сезон 1
