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Постер сериала Последняя возможность: Баскетбол
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Последняя возможность: Баскетбол, список сезонов

Last Chance U: Basketball 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список сезонов сериала «Последняя возможность: Баскетбол»
Последняя возможность: Баскетбол - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 10 марта 2021
 
Последняя возможность: Баскетбол - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 13 декабря 2022
 
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