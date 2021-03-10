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Последняя возможность: Баскетбол
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Последняя возможность: Баскетбол, список сезонов
Last Chance U: Basketball
16+
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
55 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Последняя возможность: Баскетбол»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
10 марта 2021
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
13 декабря 2022
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