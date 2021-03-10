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Последняя возможность: Баскетбол 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последняя возможность: Баскетбол
Киноафиша Сериалы Последняя возможность: Баскетбол Сезоны Сезон 1

Last Chance U: Basketball 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последняя возможность: Баскетбол»

В 1 сезоне сериала «Последняя возможность: Баскетбол» в колледж Восточного Лос-Анджелеса поступают несколько парней с низкими баллами на экзамене, зато с прекрасной спортивной стипендией. Всех их принимают в местную юношескую баскетбольную команду «Хаски», однако вместе с этой честью на их плечи ложится и серьезная ответственность. Колледжу предстоит участие в чемпионате штата Калифорния, до которого команду еще никогда прежде не допускали. Теперь «Хаски» придется тренироваться день и ночь, позабыв о личной жизни и всех прочих занятиях. А проследит за дисциплиной строгий тренер Джон Мосли.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Последняя возможность: Баскетбол График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лазейка The Window
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2021
Профи Hooper
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2021
Дженни Jenny
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2021
В доме Отца моего In My Father's House
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2021
Ранчо Колби Colby Ranch
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2021
Изыди Get Thee Behind Me
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2021
На всю жизнь Lifers
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2021
На пути к земле обетованной Bound for Promised Land
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2021
График выхода всех сериалов
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