Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Последняя возможность: Баскетбол 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Последняя возможность: Баскетбол
Киноафиша Сериалы Последняя возможность: Баскетбол Сезоны Сезон 2

Last Chance U: Basketball 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Последняя возможность: Баскетбол»

Во 2 сезоне сериала «Последняя возможность: Баскетбол» в колледже Восточного Лос-Анджелеса начинается очередной сезон «Хаски хуп». Пик пандемии остался за спиной, и теперь команда должна восстановить утраченные позиции на чемпионате Калифорнии по баскетболу. Тренер Джон Мосли набирает в коллектив нескольких одаренных первокурсников. Среди них оказываются талантливые, но проблемные спортсмены уровня D1, которые ищут последнюю возможность пробиться в большой спорт. Вне корта мощные игроки становятся уязвимыми и делятся своими личными проблемами в семье, психике и здоровье.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Последняя возможность: Баскетбол График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Когда я играю в баскетбол When I'm Playing Basketball
Сезон 2 Серия 1
13 декабря 2022
Суть программы The Heart of the Program
Сезон 2 Серия 2
13 декабря 2022
Отче, на всё твоя воля Father, Consume Me
Сезон 2 Серия 3
13 декабря 2022
В поисках игры Game Hunters
Сезон 2 Серия 4
13 декабря 2022
Добрый малый Мосли Mr Mosley Was a Good Man
Сезон 2 Серия 5
13 декабря 2022
Куда ты, туда и я You Go, I Go
Сезон 2 Серия 6
13 декабря 2022
Прыгай, и жизнь наладится Jump Stops Will Change Your Life
Сезон 2 Серия 7
13 декабря 2022
Я забываю обо всем Everything Goes Away
Сезон 2 Серия 8
13 декабря 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше