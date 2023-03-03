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Дейзи Джонс и The Six 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дейзи Джонс и The Six
Киноафиша Сериалы Дейзи Джонс и The Six Сезоны Сезон 1

Daisy Jones & The Six
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дейзи Джонс и The Six»

В 1 сезоне сериала «Дейзи Джонс и The Six» в Америке постепенно набирает популярность молодая амбициозная рок-группа The Six. В ее состав входят только мужчины, а возглавляет коллектив вокалист и фронтмен Билли Данн. Тем временем красавица Дейзи Джонс пытается построить сольную вокальную карьеру. Но настоящий успех догоняет артистов, когда они решают объединиться на одной сцене. Данн и Джонс кажутся поклонникам идеальной парой, а их совместное творчество продается как горячие пирожки. Тогда The Six принимают решение работать с Дейзи на постоянной основе, но, конечно же, в группе возникают противоречия.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дейзи Джонс и The Six» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Трек 1: Приходи и возьми Track 1: Come and Get It
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2023
Трек 2: Я отведу тебя туда Track 2: I'll Take You There
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2023
Трек 3: Кто-то спас мне жизнь сегодня вечером Track 3: Someone Saved My Life Tonight
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2023
Трек 4: Я видел свет Track 4: I Saw The Light
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2023
Трек 5: Огонь Track 5: Fire
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2023
Трек 6: Что бы вы ни делали ночью Track 6: Whatever Gets You Thru The Night
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2023
Трек 7: Она ушла Track 7: She's Gone
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2023
Трек 8: Похоже, мы сделали это Track 8: Looks Like We Made It
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2023
Трек 9: Как в первый раз Track 9: Feels Like the First Time
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2023
Трек 10: Самоубийство в стиле рок-н-ролл Track 10: Rock N Roll Suicide
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2023
График выхода всех сериалов
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