Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Любовь тирана 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь тирана
Киноафиша Сериалы Любовь тирана Сезоны Сезон 1

Renai Boukun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь тирана»

В 1 сезоне сериала «Любовь тирана» в центре событий оказывается Гури – ангел, а точнее – купидон. Она обожает косплей, поэтому часто выглядит как шинигами, за которого ее нередко принимают. Ее цель – создавать романтические союзы, для чего она пользуется Тетрадью Поцелуев, которая выглядит как Тетрадь Смерти. Гури нравится создавать однополые союзы, чаще всего из юношей, чем она раздражает своего руководителя. Однажды она сама соединяется со старшеклассниками Сэйджи и Аканэ ради развлечения, но впоследствии понимает, что испытывает настоящие чувства к Сейджи. Является дочерью Бога, на должность которого претендует.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Любовь тирана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я тоже в этом разбираюсь x Вау! Запретная любовь?! I'm Getting In on This, Too x Whoa! Forbidden Love?!
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2017
Сниф Сниф х Единственный, кто может причинить боль Сэйдзи-куну ... это я Sniff Sniff x The Only One Who May Hurt Seiji-kun... Is Me
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2017
Я могу справиться с этим сама! х Вассуп I Can Handle This Myself! x Wassup
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2017
Я не собираюсь проигрывать! х Ты похож на меня? I'm Not Going to Lose! x Are You Like Me?
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2017
Что такое любовь? x Ками теперь падает ниц, лол What Is Love? x Kami Is Prostrating Himself Now lolol
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2017
Пойти со мной на пляж? x Дело не в том, знаешь ты или нет Go to the Beach With Me? x It's Not a Matter of Knowing or Not
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2017
Это фестиваль x Как это случилось?! It's a Festival x How Did It Come to This?!
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2017
Прощай, очевидно, мы соперники!! Farewell x We're Rivals, Obviously!!
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2017
Абсолютно... Ничего... x Просто со мной что-то не так... Absolutely... Nothing... x There's Just Something Wrong with Me...
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2017
Я здесь, чтобы остаться на ночь x Я... тоже взрослею I'm Here to Stay the Night x I'm... Growing Up, Too
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2017
Куда она делась? x Прошу прощения за то, что беспокою вас до сих пор Where Did She Go? x I Apologize for Troubling You Until Now
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2017
Правильно, давайте все умрем! х Наконец-то я понял Right, Let's All Die! x I Finally Understand
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2017
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше