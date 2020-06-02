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Великий притворщик 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Великий притворщик
Киноафиша Сериалы Великий притворщик Сезоны Сезон 1

Great Pretender 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Великий притворщик»

В 1 сезоне сериала «Великий притворщик» талантливый японский мошенник пересекается со своим конкурентом из Франции и ввязывается в заговоры и аферы, которые по своему масштабу превосходят его самые смелые фантазии. Макото Эдамура считал себя самым великим мошенником в мире, однако оказалось, что его французский коллега Лоран Тьерри ничуть ему не уступает. В тот момент, когда Макото попытался обмануть его, к ужасу своему, сам оказался на крючке. Эдамура и его напарник оказываются в Лос-Анджелесе, где явно чувствуют себя не в своей тарелке. На каждом шагу их подстерегает опасность.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Великий притворщик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дело 1.1. Взаимосвязи Лос-Анджелеса Los Angeles Connection (Case 1.1)
Сезон 1 Серия 1
2 июня 2020
Дело 1.2. Взаимосвязи Лос-Анджелеса Los Angeles Connection (Case 1.2)
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2020
Дело 1.3. Взаимосвязи Лос-Анджелеса Los Angeles Connection (Case 1.3)
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2020
Дело 1.4. Взаимосвязи Лос-Анджелеса Los Angeles Connection (Case 1.4)
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2020
Дело 1.5. Взаимосвязи Лос-Анджелеса Los Angeles Connection (Case 1.5)
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2020
Дело 2.1. Небо Сингапура Singapore Sky (Case 2.1)
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2020
Дело 2.2. Небо Сингапура Singapore Sky (Case 2.2)
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2020
Дело 2.3. Небо Сингапура Singapore Sky (Case 2.3)
Сезон 1 Серия 8
9 июня 2020
Дело 2.4. Небо Сингапура Singapore Sky (Case 2.4)
Сезон 1 Серия 9
9 июня 2020
Дело 2.5. Небо Сингапура Singapore Sky (Case 2.5)
Сезон 1 Серия 10
9 июня 2020
Дело 3.1. Лондонский снег Snow of London (Case 3.1)
Сезон 1 Серия 11
16 июня 2020
Дело 3.2. Лондонский снег Snow of London (Case 3.2)
Сезон 1 Серия 12
16 июня 2020
Дело 3.3. Лондонский снег Snow of London (Case 3.3)
Сезон 1 Серия 13
16 июня 2020
Дело 3.4. Лондонский снег Snow of London (Case 3.4)
Сезон 1 Серия 14
16 июня 2020
Дело 4.1. Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.1)
Сезон 1 Серия 15
22 сентября 2020
Дело 4.2. Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.2)
Сезон 1 Серия 16
22 сентября 2020
Дело 4.3. Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.3)
Сезон 1 Серия 17
22 сентября 2020
Дело 4.4. Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.4)
Сезон 1 Серия 18
22 сентября 2020
Дело 4.5. Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.5)
Сезон 1 Серия 19
22 сентября 2020
Дело 4.6. Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.6)
Сезон 1 Серия 20
22 сентября 2020
Дело 4.7 Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.7)
Сезон 1 Серия 21
22 сентября 2020
Дело 4.8. Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.8)
Сезон 1 Серия 22
22 сентября 2020
Дело 4.9. Волшебник Дальнего Востока Wizard of Far East (Case 4.9)
Сезон 1 Серия 23
22 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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