Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Великий притворщик
Киноафиша Сериалы Великий притворщик Сезоны

Великий притворщик, список сезонов

Great Pretender 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fuji TV

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Великий притворщик»
Великий притворщик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 2 июня 2020 - 22 сентября 2020
 
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше