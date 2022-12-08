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Гарри и Меган 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гарри и Меган
Киноафиша Сериалы Гарри и Меган Сезоны Сезон 1

Harry & Meghan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гарри и Меган»

В 1 сезоне сериала «Гарри и Меган» представлена история о жизни Гарри и Меган Маркл. Пара поделилась огромным количеством фотоснимков из личных архивов, на которых можно заметить, как они радуются, плачут и вместе переживают счастливые и непростые периоды своей жизни. По словам принца, он сделает все, чтобы защитить свою возлюбленную. Ради того, чтобы развеять многочисленные сплетни, которые то и дело появляются вокруг монаршей семьи, было решено создать данный проект. Принц Гарри объявил, что откажется от возлагаемых на него по праву рождения обязанностей, чтобы выстроить собственную счастливую жизнь.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Гарри и Меган» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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