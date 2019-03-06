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Большая проблема 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Большая проблема
Киноафиша Сериалы Большая проблема Сезоны Сезон 1

Big Issue
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большая проблема»

В 1 сезоне сериала «Большая проблема» в жизни фотографа по имени Хан Сок-чу наступает не самый лучший период. В одночасье вся его жизнь меняется из-за одной злополучной фотографии. Еще вчера главный герой был успешным человеком, работающим в элитном издании, а дома его ждала любящая супруга. После скандала его уволили, а супруга подала на развод. Хан Сок-чу был готов на любые предложения. Его взяла на работу довольно известная в некоторых кругах редакторша. У нее есть своя команда, состоящая из папарацци, которые охотятся за известными и не очень людьми и делают провокационные фотографии...

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Большая проблема» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 марта 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 марта 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 марта 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 марта 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
21 марта 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 марта 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 марта 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 марта 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 марта 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 марта 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
10 апреля 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
10 апреля 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
11 апреля 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
11 апреля 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
17 апреля 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
17 апреля 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
18 апреля 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
18 апреля 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
24 апреля 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
24 апреля 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
25 апреля 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
25 апреля 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
1 мая 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
1 мая 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
2 мая 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
2 мая 2019
График выхода всех сериалов
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