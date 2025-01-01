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Большая проблема, список сезонов

Big Issue
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Эпизод длится 35 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

0.0
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6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Большая проблема»
Большая проблема - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
32 эпизода 6 марта 2019 - 2 мая 2019
 
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