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Алиса 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Алиса
Киноафиша Сериалы Алиса Сезоны Сезон 1

Alice
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алиса»

В 1 сезоне сериала «Алиса» главным действующим лицом является детектив полицейского управления Пак Чин-гём, который однажды принимается за расследование весьма загадочного случая. В ходе следственных мероприятий главный герой узнает, что существуют люди, которые способны перемещаться во времени. Для этого они используют некое таинственное устройство, которое называется «Алиса». Его новая знакомая Юн Тхэ-и много лет назад скончалась, но смогла совершить путешествие из прошлого, чтобы оказать Пак Чин-гёму помощь в расследовании. Вместе их ожидает множество загадочных и увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алиса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 августа 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 сентября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 сентября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 сентября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 сентября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 сентября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 сентября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 октября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 октября 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 октября 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
23 октября 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 октября 2020
График выхода всех сериалов
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