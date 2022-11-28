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Перл из Уитстейбла 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Перл из Уитстейбла
Киноафиша Сериалы Перл из Уитстейбла Сезоны Сезон 2

Whitstable Pearl
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 42 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Перл из Уитстейбла»

Во 2 сезоне сериала «Перл из Уитстейбла» знаменитый в своем маленьком прибрежном городке шеф-повар Перл Нолан решает по-новому расставить жизненные приоритеты. Призвание детектива оказывается для женщины важнее кухни, и она принимает непростое решение закрыть ресторан. Теперь она работает в местном полицейском участке, честно заслужив должность штатного следователя. С момента ее первого расследования проходит полгода, и Перл уже не та неуверенная в своих силах «самозванка». Теперь ее профессионализм признает даже строптивый шериф. Однако у героини появляется и «поклонник» среди преступного мира.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Перл из Уитстейбла График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вавилон Babylon
Сезон 2 Серия 1
28 ноября 2022
Ночные кошмары Night Terrors
Сезон 2 Серия 2
28 ноября 2022
Предложение The Offer
Сезон 2 Серия 3
5 декабря 2022
Жевательная резинка и роковая женщина The Gumshoe and the Femme Fatale
Сезон 2 Серия 4
5 декабря 2022
Скрытые сокровища Hidden Treasures
Сезон 2 Серия 5
12 декабря 2022
К тем, кого мы любим To Those We Love
Сезон 2 Серия 6
12 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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