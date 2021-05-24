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Перл из Уитстейбла 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Перл из Уитстейбла
Киноафиша Сериалы Перл из Уитстейбла Сезоны Сезон 1

Whitstable Pearl
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Перл из Уитстейбла»

В 1 сезоне сериала «Перл из Уитстейбла» обычная домохозяйка по имени Перл всю жизнь занимается самыми привычными женскими делами. Она содержит дом в чистоте и уюте, в одиночку растит сына, из последних сил управляет собственным семейным ресторанчиком на берегу моря, который и приносит ей основной доход. В кулинарных талантах Перл никто не сомневается, однако у самой женщины есть совсем другая мечта. Она буквально спит и видит различные расследования, тайны и загадки. Едва ее сын становится взрослым, она открывает детективное агентство. Клиентов женщина принимает прямо в зале ресторана, а местный шериф втыкает ей палки в колеса.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Перл из Уитстейбла График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Свободные воды The Free Waters
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2021
Случайные действия Random Acts
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2021
Гражданская война Civil War
Сезон 1 Серия 3
31 мая 2021
Исчезновение в Оре Disappearance at Oare
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2021
Чашка доброты A Cup O' Kindness
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2021
Человек на синей табличке The Man on the Blue Plaque
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2021
График выхода всех сериалов
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