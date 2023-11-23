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Цербер 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цербер
Киноафиша Сериалы Цербер Сезоны Сезон 1

Cerber 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цербер»

В 1 сезоне сериала «Цербер» события разворачиваются в Санкт-Петербурге после восстания декабристов. Когда бунт на Сенатской площади подавили, власти начали разыскивать зачинщиков и остальных участников акций. Многих удалось схватить с помощью доносчиков. После этого в городе появился серийный убийца, который стал жестоко расправляться со всеми, кто писал доносы на бастующих. Возле тел своих жертв каратель оставлял листок бумаги, на котором были написаны строки из произведения Пушкина. Московский детектив и выпущенный из-под ареста дворянин Александр Бошняк собираются отыскать преступника.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Цербер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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