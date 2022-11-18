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Маленькая фантазерка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маленькая фантазерка
Киноафиша Сериалы Маленькая фантазерка Сезоны Сезон 1

Interrupting Chicken 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 31 минута
О чем 1-й сезон сериала «Маленькая фантазерка»

В 1 сезоне сериала «Маленькая фантазерка   » действие разворачивается вокруг цыпленка по имени Пайпер. Она совершенно не умеет слушать. Точнее, дослушивать историю до конца. Рассказ так поглощает ее, что Пайпер немедленно хочет приукрасить его своими деталями или незамедлительно сложить полную картинку, прервав собеседника, чтобы задать уточняющие вопросы. Иногда юной непоседе кажется, что рассказ не сложится без ее экстренного вмешательства. Особенно если происходит что-то из ряда вон выходящее и героев событий нужно срочно спасать. Тут Пайпер ни за что не останется в стороне!

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Список серий сериала Маленькая фантазерка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Не такой страшный волк / Маленький цыпленок Not So Bad Wolf / Chicken of the Sea
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2022
Слон ожидания / Цыпленок и яйцо The Eliphant of Suprise / The Chicken and the Egg
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2022
Хитрый Геракл / Лев, мышь и цыпленок Hercul-easy / The Lion, the mouse and the chicken
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2022
Где будет праздник? / Цыпленок Дикого Запада Where's the Party / Chicken Out West
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2022
Диско-цыпы / Красная шапочка и рыжий цыпленок Disco Chickens / Little Red and the Little Red Chicken
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2022
Восхождение Чудо-цыпы / Цыпленок, который кричал: "Волк!" Down of Wonder Chicken / The Chicken Who Cried Wolf
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2022
Аризона Чикенстоун и Хран Тролля / Цыпленок и бобовый стебль Interrupting Chicken Arizona Chickenstone and the Temple of the Troll / Chicken and the Beanstalk
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2022
Доктор Цыпенштейн / Тезаурус чародейки Dr. Chickenstein / The Sorcerer's Thesaurs
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2022
Arizona Chickenstone and the Temple of the Troll / The Chicken and the Beanstalk
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2022
Little Red and the Little Red Chicken
Сезон 1 Серия 10
18 ноября 2022
Dawn of Wonder Chicken
Сезон 1 Серия 11
18 ноября 2022
The Chicken Who Cried Wolf
Сезон 1 Серия 12
18 ноября 2022
Arizona Chickenstone and the Temple of the Troll
Сезон 1 Серия 13
18 ноября 2022
The Chicken and the Beanstalk
Сезон 1 Серия 14
18 ноября 2022
Dr. Chickenstein
Сезон 1 Серия 15
18 ноября 2022
The Sorcerer's Thesaurus
Сезон 1 Серия 16
18 ноября 2022
A Chicken Carol
Сезон 1 Серия 17
2 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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